Εκτός GNTM η Ξένια Μοτσκαλίδου - Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή της

Μια ανάσα πριν το τέλος του GNTM, η Μαριαγάπη και η Ξένια δεν τα πήγαν στη χθεσινοβραδινή φωτογράφιση και ήταν υποψήφιες προς αποχώρηση.

Τελικά η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε πως η Ξένια, η οποία είχε επιστρέψει πριν από λίγες εβδομάδες στο παιχνίδι, αποχωρεί οριστικά από το GNTM 3.

Η 22χρονη, λίγη ώρα μετά το τέλος της προβολής του επεισοδίου με την αποχώρησή της, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

Συγκεκριμένα η Ξένια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έγραψε το παρακάτω μήνυμα:

What's the best thing that happened to you in 2020?

For me I'd say it was the wonderful time I had during the making of @gntmgr

Sorry international foxies these are some things I have to express to my Greek audience.

Ευχαριστω που αντεξατε να βλεπετε το προγουλι μου απο καθε γωνια on the big screen.

Αποχωρησα για 2η φορα, πολυ δικιολογημενα. Οχι και οτι η 1η δεν ηταν, δεν φταιει ποτε μονο ο ενας σε μια συνεργασια.

Περασα υπεροχες στιγμες και μαζεψα αξεχαστες εμπειριες. Θελω απο τα βαθη της καρδιας μου να εκφρασω το ποσο ευγνωμων ειμαι για τα ατομα που με εκαναν να εξελιχθω, να δοκιμασω και να πιεσω τα ορια μου, να βγω απο το comfort zone και πιστευαν σε εμενα μεχρι και την τελευταια μου στιγμη στο παιχνιδι αυτο.

@genevievevv @vickykaya_ @angelosbratis @skoulos @yiorgoskaravas_official

Δεν ξεχναω τους στυλιστες, makeup artists, σχεδιαστες και φωτογραφους για τις υπεροχες συνεργασιες.

Και βεβαια ευχαριστω ολα τα ατομα της παραγωγης που δουλευοντας σκληρα εκαναν την εμπειρια αυτη αξεχαστη και ανεπαναληπτη.

Όλη η εμπειρια ηταν κατι τελειως αγνωστο για εμενα και θελω να ευχαριστησω ολα τα ατομα που ηταν διπλα μου κατα ολη την διαρκεια, μπροστα και πισω απο τις καμερες. Μετα την επιστροφή μου στο παιχνίδι ειχα βρει τα πραγματα πολυ διαφορετικα και αυτο με ειχε ταραξει αρκετα. Γιαυτο θελω να ζητησω μια τεραστια συγνωμη για τις παρεξηγησεις και τις στιγμες που βγηκα εκτος εαυτου λογω πιεσης και του εντονου ανταγωνισμου.

Τελος εχω να πω πως αυτη η φαση της ζωης μου θα μου μεινει αξεχαστη και δεν θα την αλλαζα με τιποτα. Με εκανε πιο δυνατη και να τα βρω με τον εαυτο μου λιγακι παραπανω, to love anything or anyone you gotta love yourself first. Ευχαριστω ολους οσοι ασχοληθηκαν μαζι μου ειτε θετικα ειτε αρνητικα.

p.s Αυτες οι φωτογραφιες ειναι οι τελευταιες που εβγαλα πριν μαθουμε τα αποτελεσματα του μπουτκαμπ.