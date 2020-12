Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Δείτε την διαφορετική χριστουγεννιάτικη κάρτα τους!

Την τρίτη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους έστειλαν ως ζευγάρι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Τα φετινά Χριστούγεννα για το ζευγάρι είναι διαφορετικά, αφού για πρώτη φορά θα τα γιορτάσουν μακριά από τη βασιλική οικογένεια της Μ. Βρετανίας, μετά το περσινό Megxit. Και είναι τα πρώτα που θα τα περάσουν στο σπίτι τους στην Αμερική, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν επιλέξει ως μόνιμο τόπο διαμονής της οικογένειάς τους.

Αλλά, φέτος δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα διαφορετικά για εκείνους. Είναι και η χριστουγεννιάτικη κάρτα που επέλεξε το ζευγάρι για να στείλει τις δημόσιες ευχές του. Τηρώντας την παράδοση, το ζευγάρι δημοσίευσε την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη κάρτα, μόνο που φέτος επέλεξαν να μην είναι φωτογραφία αλλά μια εικονογραφημένη φωτογραφία που τράβηξε η μητέρα της Μέγκαν, Doria Ragland.

Η κάρτα δημοσιοποιήθηκε μέσω του οργανισμού για την προστασία των ζώων Mayhew, της οποίας ηγείται η δούκισσα του Sussex.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

