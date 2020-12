Βίσση και Βανδή «γκρέμισαν» το Twitter και τα νούμερα τηλεθέασης

Το πιο όμορφο μουσικό τηλεοπτικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του και έριξε αυλαία χθες με τον καλύτερο τρόπο! Μαγικές στιγμές έζησαν οι τηλεθεατές του «Just the 2 of Us» στο OPEN, που το αποθέωσαν τόσο στα social media, φέρνοντάς το 6ο trend παγκοσμίως στο twitter, όσο και στους πίνακες τηλεθέασης. Ο τελικός του «Just the 2 of Us» με τον Νίκο Κοκλώνη αναδείχτηκε πρώτος σε όλα τα κοινά φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο 41,4% στο δυναμικό κοινό και 42,7 % στις γυναίκες 25-44. Στο σύνολο του κοινού το show κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 22%, ενώ στο δυναμικό κοινό 23%. Χαρακτηριστικό είναι πως στο μέσο λεπτό το «Just the 2 of Us» το παρακολούθησαν 1.000.000 τηλεθεατές ενώ έστω και για ένα λεπτό το είδαν 3.800.000 τηλεθεατές.

Στον χθεσινό τελικό το κοινό έζησε την απόλυτη ανατροπή. Για πρώτη φορά δύο από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες στην Ελλάδα μοιράστηκαν τη σκηνή χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές. Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή, Δέσποινα Βανδή και Άννα Βίσση τραγούδησαν μαζί για πρώτη φορά στο «Just the 2 of Us» σε μια μαγευτική συνύπαρξη. Ένα ονειρικό ντουέτο, όπου η μία ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της άλλης, απογειώνοντας τη βραδιά. Αγαπημένα τραγούδια και μοναδικές ερμηνείες που καθήλωσαν, σε μια ιστορική στιγμή. Η «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη», «Ανάβεις Φωτιές», «Δε με αγαπάς», «Στα 'δωσα Όλα», είναι μερικά από τα τραγούδια που είπαν χθες ξεσηκώνοντας και το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή. Η ενέργειά τους και η απίστευτη χημεία τους έδωσαν το σύνθημα ...και το πάρτυ ξεκίνησε!

Η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής καταχειροκρότησαν τις δύο κυρίες και μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη δε σταμάτησαν λεπτό να χορεύουν και να διασκεδάζουν σε αυτή τη μοναδική βραδιά.

Στο show χθες απολαύσαμε ακόμα πολύ ωραίες ερμηνείες από όλα τα ζευγάρια που βρέθηκαν στη σκηνή του «Just the 2 of Us» και φυσικά από τους τρεις φιναλίστ. Αναστάσιος Ράμμος- Κατερίνα Ζαρίφη, Ζόζεφιν- Νάσος Παπαργυρόπουλος και Λευτέρης Πανταζής με Ζωή Δημητράκου έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στη χθεσινή βραδιά. Νικητήριο ζευγάρι αναδείχθηκε η Ζόζεφιν με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και οι δυο τους δεν έκρυψαν την απίστευτη χαρά τους για το αποτέλεσμα.

Το «Just the 2 of Us», με τον Νίκο Κοκλώνη, κατάφερε όλο αυτό τον καιρό να διασκεδάσει τους τηλεθεατές σε μια τόσο δύσκολη εποχή, όπως επίσης κατάφερε να εκπληρώσει και τον φιλανθρωπικό του σκοπό. Το ποσό των 20.000 ευρώ δίνεται στην ΕΛΕΠΑΠ, τον οργανισμό που στέκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία και 10.000 ευρώ στο Γηροκομείο Πειραιά.

«Πανικός» στα social media για τη συνάντηση της χρονιάς

Η χθεσινοβραδινή συνύπαρξή της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή στον τελικό του J2US, η οποία διαφημιζόταν μέρες τώρα, σήμανε επισήμως το τέλος της μακροβιότερης και πιο πολυσυζητημένης διαμάχης της ελληνικής δισκογραφίας.

Οι δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες, ένωσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που ωθήθηκε από την κοινή δισκογραφική τους στέγη, την Panik Records και τον CEO της, Γιώργο Αρσενάκο, καθώς και τον παραγωγό και παρουσιαστή του show, Νίκο Κοκλώνη.

Η συνύπαρξή τους καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό και φυσικά «τρέλανε» τα social media, τα οποία γέμισαν σχόλια για τις δύο τραγουδίστριες και την μεταξύ τους χημεία. Με το που τραγούδησαν μαζί, το Twitter… πήρε “φωτιά”!