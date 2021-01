Τάνια Ρόμπερτς: Ανατροπή με το «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» - Νοσηλεύεται ζωντανή - Πώς το έμαθε ο σύζυγός της (Βίντεο)

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η ηθοποιός Τάνια Ρόμπερτς, ωστόσο δεν έχει πεθάνει όπως έλεγαν οι φήμες, γεγονός που διέψευσε ο ατζέντης της.

Η Τάνια Ρόμπερτς, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill» αλλά και για το περίφημο «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας», δεν έχει πεθάνει όπως έγινε γνωστό το πρωί (είδηση που δημοσίευσαν όλα τα μεγάλα ξένα ΜΜΕ), αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η 65χρονη κατέρρευσε στο σπίτι της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τον Μάικ Πίνγκελ να ενημερώνει αρχικά πως απεβίωσε, ωστόσο ώρες αργότερα διέψευσε την είδηση και είπε πως νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση σε νοσοκομείο. Ο Πίνγκελ είχε ενημερώσει διάφορα ΜΜΕ, όπως το Variety και το NBC για τον θάνατο της Ρόμπερτς, ωστόσο όπως αποδείχθηκε είχε γίνει λάθος.

Οπως αναφέρει το NBC, ο σύζυγός της, Λανς Ο’Μπράιαν είχε ενημερωθεί για τον θάνατό της από το προσωπικό του νοσοκομείου και μιλούσε γι’ αυτό στην τηλεόραση, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από το νοσοκομείο, το οποίο του είπε πως είναι ακόμη ζωντανή! «Τώρα μου λέτε πως είναι ζωντανή; Δόξα τω Θεό!» ακούγεται να λέει στην εκπομπή που βγήκε να μιλήσει.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασης της Ρόμπερτς, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο... μυστήριο με την λανθασμένη -όπως αποδείχθηκε- είδηση του θανάτου της.

Tanya Roberts Is Still Alive, Despite Her Rep Having Said She Was Deadhttps://t.co/e1yNX2AAE4