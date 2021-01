Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στα 38 της χρόνια γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Χόλιγουντ η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Jessica Campbell. Η 38χρονη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 29 Δεκεμβρίου, όμως, ο θάνατός της έγινε γνωστός την Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η οικογένειά της στο TMZ, την ημέρα που πέθανε η Jessica πήγε στη δουλειά της κανονικά και επέστρεψε στο σπίτι για να επισκεφτεί τη μητέρα και τη θεία της. Σύμφωνα με την ξαδέρφη της, πήγε στο μπάνιο αλλά δεν βγήκε ποτέ και όταν η θεία της πήγε να την ελέγξει την βρήκε λιπόθυμη στο πάτωμα.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Ρις Γουίδερσπουν στην ταινία «Σκάνδαλα στα θρανία» του 1999. Μάλιστα, η ηθοποιός είναι συγκλονισμένη με τον θάνατο της φίλης της, την οποία αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Twitter. Μάλιστα, σε αυτό γράφει πως το να δουλεύει μαζί της ήταν μία απόλαυση.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE