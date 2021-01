Τέλος για το Keeping up with the Kardashians: Xάρισαν 30 ρολόγια Rolex στο τηλεοπτικό τους συνεργείο για το αντίο

Εικόνες από το τελευταίο γύρισμα, με το αναμνηστικό δείπνο και άφθονη σαμπάνια «μοιράστηκε» η 40χρονη reality queen Κιμ Καρντάσιαν με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς μετά από 15 χρόνια η εκπομπή που έκανε διάσημη και πάμπλουτη την ίδια και την οικογένειά της έκανε φινάλε. «20 σαιζόν.

«Δεν το πιστεύω πως είναι η τελευταία μέρα» έγραψε. Μαζί με τις αδελφές της Κόρντει, 41 ετών, Κλόε, 36 ετών και την 65χρονη μητέρα τους Κρις Τζένερ έκαναν μια μικρή γιορτή – έκπληξη για το τεχνικό επιτελείο της παραγωγής, αποκαλώντας τους «οικογένεια».

Συγκεκριμένα το τελευταίο επεισόδιο Keeping Up With The Kardashians γυρίστηκε την περασμένη Παρασκευή «στη σκιά» του επιβεβαιωμένου πλέον διαζυγίου της Κιμ με τον Κάνιε Γουέστ. Στις εικόνες της πάντως έδειχνε πολύ ήρεμη, χαρούμενη και γλυκιά: «Hey guys, we just finished filming forever... like forever, ever. We're done. We're never filming again. Is that so crazy? Grateful for every single second» έγραψε.

Για να εκφράσουν το μεγάλο τους ευχαριστώ στο πιστό τηλεοπτικό συνεργείο που τις ακολουθούσε παντού δουλεύοντας σκληρά, οι Kardashians τους έκαναν κι από ένα «δωράκι». Σύμφωνα με τη Daily Mail ξόδεψαν 300.000 δολάρια για 30 ρολόγια Rolex εισπράττοντας δάκρυα, αγκαλιές και ευχαριστίες.