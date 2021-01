Κορωνοϊός: Ο θρυλικός σταρ Στιβ Μάρτιν εμβολιάστηκε και... τρολάρει τους αρνητές!

Ο Στιβ Μάρτιν έκανε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και δεν έχασε στιγμή από το να κοροϊδέψει τους «αρνητές» του εμβολίου.

Ο θρυλικός σταρ μίλησε αρχικά για «άσχημα νέα» σχετικά με τον εμβολιασμό, συμπληρώνοντας τη φράση του με το ότι κατάφερε να εμβολιαστεί επειδή είναι 75 ετών!

«Καλά νέα/κακά νέα» έγραψε. «Καλά νέα: Μόλις εμβολιάστηκα! Κακή είδηση: Το κατάφερα επειδή είμαι 75 ετών», πρόσθεσε.

«Η επιχείρηση στη Νέα Υόρκη ήταν ομαλή σαν μετάξι (συγγνώμη για το κλισέ @BCDreyer!) Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ την επιστήμη» τόνισε, εξαπολύοντας σαφή υπαινιγμό σε όσους θεωρούν ότι το εμβόλιο ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.