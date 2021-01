Battle of the Couples: Ο Παναγιώτης Βασιλάκος και η Νικόλ μιλούν για το ριάλιτι του Alpha!

Το Battle of the Couples, το νέο ριάλιτι του Alpha ξεκινά και η κάμερα του Pop Up συνάντησε τον Παναγιώτη Βασιλάκο και την αγαπημένη του Νικόλ. Αγκαλιασμένοι μίλησαν για το νέο στοίχημα στη ζωή του Παναγιώτη, που δεν είναι άλλο από την παρουσίαση του ριάλιτι ζευγαριών.

«Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για εμένα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και το διασκεδάζω. Περνάω πολύ όμορφα. Γουστάρω πολύ τα ζευγάρια, γιατί είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές προσωπικότητες, και θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Δεν έχω καθόλου άγχος ως παρουσιαστής για πρώτη φορά», δήλωσε ο Παναγιώτης Βασιλάκος.

Όσο για το πώς αντέδρασε η Νικόλ όταν της ανακοίνωσε τα νέα του καθήκοντα; Η ίδια είπε: «Δε χρειαζόταν να σκεφτώ πραγματικά τίποτα, γιατί ήξερα πως πραγματικά το έχει και του ταιριάζει πάρα πολύ. Οπότε δε φοβήθηκα λεπτό». Στη συνέχεια ο Παναγιώτης συμπλήρωσε με χαμόγελο: «Όταν κάνουμε ένα γύρισμα και κάνουμε ένα μικρό cut, πάντα ρίχνω κοφτές ματιές και την κοιτάω και τη ρωτάω “εντάξει;” και μου λέει “πας καλά”. Δε χρειάζεται να ρωτήσω αν της στέλνει κάποιος μήνυμα στο Instagram. Την εμπιστεύομαι».