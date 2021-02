Tag Heuer & Porsche: Η πιο δυνατή συνεργασία μεταξύ μιας ωρολοποιΐας και μιας αυτοκινητοβιομηχανίας

Η πολυτελής ελβετική ωρολογοποιία TAG Heuer και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σπορ αυτοκινήτων Porsche ανακοινώνουν την καινούργια τους συνεργασία: μια αυθεντική συμμαχία μεταξύ δύο εταιρειών με κοινό, αγωνιστικό DNA. Για τον εορτασμό αυτής της νέας συνεργασίας, παρουσιάζεται ένα καινούργιο ρολόι, ο χρονογράφος TAG Heuer Carrera Porsche.

Ο CEO της TAG Heuer, Frédéric Arnault, δήλωσε: «Η TAG Heuer και η Porsche έχουν κοινή ιστορία και αξίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε την ίδια στάση. Όπως και η Porsche, είμαστε καινοτόμοι και πάντα κυνηγάμε τις υψηλές επιδόσεις. Με αυτήν τη συμμαχία, η TAG Heuer και η Porsche έρχονται επιτέλους και επίσημα σε συνεργασία, μετά από δεκαετίες κοινών εμπειριών, και θα δημιουργήσουμε απαράμιλλες εμπειρίες και προϊόντα για τους πελάτες και τους φίλους που παθιάζονται με τις αξίες μας».

«Η στενή φιλία μεταξύ της μάρκας μας και της TAG Heuer υπάρχει εδώ και δεκαετίες και είμαι πολύ χαρούμενος που τώρα κάνουμε το βήμα για να δημιουργήσουμε μια στρατηγική συνεργασία», λέει ο Detlev von Platen, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Πωλήσεων και Marketing της Porsche AG.

TAG Heuer και Porsche: Δύο ιστορίες, ένα πάθος

Ομοιότητες στην παράδοση των δύο εταιρειών υπάρχουν από την εποχή που ιδρύθηκαν από τους αυτοδημιούργητους «πατέρες» τους. Οι Edouard Heuer και Ferdinand Porsche ήταν οραματιστές και πρωτοπόροι. Καινοτομίες τους κέρδισαν μετάλλια στην Έκθεση του Παρισιού- με 11 χρόνια διαφορά-, το 1889 τιμήθηκε ο Heuer και το 1900 ο Porsche.

To 1954, ο γιος του ιδρυτή, που στο μεταξύ είχε ιδρύσει τη μάρκα αυτοκινήτων με το όνομα της οικογένειας, o Ferdinand Anton Ernst (ή απλά Ferry) Porsche, για να γιορτάσει τη συμμετοχή των αυτοκινήτων του στον αγώνα Carrera Panamericana, ονόμασε τον πιο δυνατό του κινητήρα «Carrera». Το 1963, ο Jack Heuer, δισέγγονος του Edouard, σχεδίασε τον πρώτο χρονογράφο Carrera που πήρε κι αυτός το όνομά του από τους αγώνες μηχανοκίνητων.

Ο οδηγός και εμπορικός αντιπρόσωπος της Porsche και θρύλος των μηχανοκίνητων σπορ, Jo Siffert, ήρθε σε συμφωνία με τον Jack Heuer. Όπως θυμάται ο τελευταίος: «Για 25.000 ελβετικά φράγκα, εμείς βάζαμε το λογότυπό μας στο αυτοκίνητο και τη στολή του. Εκείνος μπορούσε να αγοράζει τα ρολόγια μας σε τιμές χονδρικής και να τα πουλάει στους φίλους του.. Και το έκανε με μεγάλη επιτυχία, αφού τη σεζόν του 1969 οι μισοί πιλότοι της Formula 1 φορούσαν ρολόγια Heuer».

Αυτή η συνεργασία ήταν που οδήγησε τον Steve McQueen να βάλει το λογότυπο της Heuer στη στολή του, στα γυρίσματα της ταινίας Le Mans το 1970, στην οποία οδηγούσε μια Porsche 917. Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε πει τότε: «Οδηγώ το ίδιο αυτοκίνητο με τον Siffert, οπότε θέλω να φοράω και την ίδια στολή».

Όταν η Heuer πωλήθηκε στον όμιλο TAG και πήρε το όνομα TAG Heuer, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, προέκυψε μια πιο επίσημη συνεργασία των δύο εταιρειών, αφού μαζί κατασκεύασαν τον τούρμπο κινητήρα TAG-Turbo που βοήθησε τη McLaren να κερδίσει τρεις συνεχόμενους τίτλους στη F1, με το Niki Lauda το 1984 και τον Alain Prost το 1985 και το 1986.

Από το 1999 η σχέση των δύο έγινε ακόμη πιο δυνατή, με συνεργασίες όπως αυτή στο πρωτάθλημα Formula E αλλά και άλλες χορηγίες στους αγώνες ταχύτητας. Μετά την ανακοίνωση της νέας συνεργασίας, το 2021, τα διάφορα αγωνιστικά projects θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανανεωμένης σχέσης των δύο εταιρειών τα επόμενα χρόνια, στο πρωτάθλημα Formula E, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής αλλά και στο TAG Heuer Esports Supercup.

Τιμώντας τη συνεργασία:

Ο χρονογράφος TAG Heuer Carrera Porsche

Ο χρονογράφος TAG Heuer Carrera Porsche είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Βασίζεται στο σχέδιο του χρονογράφου Carrera Sport, με τη χαρακτηριστική στεφάνη με ενδείξεις της ταχυμετρικής κλίμακας, αλλά εισάγει διάφορα χαρακτηριστικά που εμπνέονται από τη σχεδιαστική αισθητική της Porsche.

Το λογότυπο της Porsche είναι εγχαραγμένο στη στεφάνη και η χαρακτηριστική γραμματοσειρά του χρησιμοποιείται και στις ενδείξεις της. Τα χρώματα της Porsche (κόκκινο, μαύρο και γκρι) χρησιμοποιούνται στο ρολόι, ενώ το εφέ του καντράν θυμίζει άσφαλτο και είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το μοντέλο.

Το καινοτόμο αυτό μοντέλο διατίθεται είτε με πολυτελές δερμάτινο λουράκι με ιδιαίτερη ραφή που θυμίζει το εσωτερικό των αυτοκινήτων Porsche, είτε με μπρασελέ. Στην καρδιά του χτυπά ο inhouse μηχανισμός Calibre Heuer 02 με power reserve 80 ωρών.

Χαρακτηριστικά:

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph

Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 Automatic

Reference: CBN2A1F.FC6492

MOVEMENT

Calibre Heuer 02 Automatic

CASE

44 mm diameter

Steel polished, fine brushed case

Ceramic black tachymeter fixed bezel; Porsche inscription

Domed, beveled sapphire crystal with double anti-reflective treatment Steel crown at 3 o’clock with red

Steel screw-down sapphire case back with special engraving Water resistance: 100 meters

DIAL

Grey asphalt dial 3 counters :

— 3 o’clock : black “azurage” minute chronograph counter ; rhodium plated polished hand red tip

— 6 o’clock : black “azurage” second chronograph counter ; rhodium plated polished hand

— 9 o’clock : black “azurage” hour chronograph counter ; rhodium plated polished hand red tip

Black gold plated applied indexes with white Super-LumiNova® Rhodium plated hour and minute hands with white Super-LumiNova® Rhodium plated central hand red tip

TAG Heuer applied logo 6 o’clock date

CARRERA HEUER 02 80 HOURS

STRAP

Embossed black calf leather strap with hand stitching; calf skin black lining

Steel folding clasp with double safety push-button

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph

Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 Automatic

Reference: CBN2A1F.BA0643

MOVEMENT

Calibre Heuer 02 Automatic

CASE

44 mm diameter

Steel polished, fine brushed case

Ceramic black tachymeter fixed bezel; Porsche inscription

Domed, beveled sapphire crystal with double anti-reflective treatment Steel crown at 3 o’clock with red

Steel screw-down sapphire case back with special engraving Water resistance: 100 meters

DIAL

Grey asphalt dial 3 counters :

— 3 o’clock : black “azurage” minute chronograph counter ; rhodium plated polished hand red tip

— 6 o’clock : black “azurage” second chronograph counter ; rhodium plated polished hand

— 9 o’clock : black “azurage” hour chronograph counter ; rhodium plated polished hand red tip

Black gold plated applied indexes with white Super-LumiNova® Rhodium plated hour and minute hands with white Super-LumiNova® Rhodium plated central hand red tip

TAG Heuer applied logo 6 o’clock date

CARRERA HEUER 02 80 HOURS

STRAP

Steel H-shape bracelet

Steel folding clasp with double safety push-buttons