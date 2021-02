Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξέρει spoilers για το Battle of the Couples

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε αποκλειστικές πληροφορίες για το Battle of the Couples που αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον Alpha.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια είπε ότι έχει δει φωτογραφίες από την υπερπολυτελή βίλα που θα μένουν τα δώδεκα ζευγάρια, και είναι υπέροχη. Το Battle of the Couples έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα!

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη βίλα ως ζευγάρια, δεν τους λείπει το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο και ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. Όμως, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να φύγουν με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι! Η σχέση τους πρέπει να στηρίζεται σε 6 βασικά θεμέλια! ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΑΦΟΣΙΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΟΧΗ. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες του BOTC, που στηρίζονται σε αυτά ακριβώς τα θεμέλια. Στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, τα ζευγάρια, θα κάνουν συμμάχους κι εχθρούς, θα χαράξουν στρατηγική και θα καταλάβουν ότι στο τέλος μπορούν να στηριχθούν μόνον ο ένας στον άλλο!



O Παναγιώτης Βασιλάκος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο τηλεθεατής θα ταυτιστεί με τα ζευγάρια και η Αφροδίτη Γραμμέλη επισημαίνει ότι αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον του νέου reality του Alpha: ότι τα ζευγάρια δεν είναι celebrities, αλλά νέοι άνθρωποι που βλέπουμε πρώτη φορά στην τηλεόραση και μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας σε αυτά και τις αληθινές σχέσεις τους. Επίσης οι δοκιμασίες δεν εξαντλούν τα ζευγάρια, ούτε παλεύουν για τα προς το ζην, αλλά μόνο για να μην χάσουν ή να κερδίσουν περισσότερα χρήματα.



