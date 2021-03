Η Μέγκαν Μαρκλ απαντά στις κατηγορίες για το bullying σε υπαλλήλους του Παλατιού

Τη δική της απάντηση στις κατηγορίες πως έκανε άγριο bullying σε υπαλλήλους του Παλατιού έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ.

Πιο συγκεκριμένα η εκπρόσωπος της Δούκισσας του Σάσεξ δήλωσε χαρακτηριστικά στο αμερικανικό Hello! ότι «η Δούκισσα είναι λυπημένη από αυτήν την επίθεση που αφορά στον χαρακτήρα της, ιδιαίτερα ως ένας άνθρωπος που έχει γίνει στόχος εκφοβισμού, και δεσμεύεται να στηρίξει βαθιά όσους έχουν βιώσει αντίστοιχο πόνο ή τραύμα. Είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της και να προσπαθεί να δίνει το παράδειγμα για το σωστό και το καλό».

Παράλληλα η Όπρα Γουίνφρεϊ σχολίασε πως οι κατηγορίες για εκφοβισμό δεν είναι τυχαίες χρονικά, καθώς ήρθαν μόλις μία ημέρα μετά το τρέιλερ της συνέντευξης που θα της παραχωρήσουν η Μέγκαν Μαρκλ με τον Πρίγκιπα Χάρι και θα προβληθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου.

"I don't know how they could expect that after all this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us" — Meghan Markle

GO OFF MEGHAN I'M HERE FOR THIS 🗣 pic.twitter.com/l4t1hNYudD