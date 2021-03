Ρόζι Ο' Ντόνελ: Η Γουίτνεϊ Χιούστον «συγκρούστηκε» με τη σεξουαλικότητά της

Η Ρόζι Ο’ Ντόνελ (Rosie O’Donnell) μιλάει για την Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston) και για τη δυσκολία που, πιστεύει ότι, είχε η τραγουδίστρια με τη σεξουαλικότητά της.

«Η Γουίτνεϊ νομίζω ότι ήταν ενοχλημένη από το ομοφυλόφιλο κομμάτι της ζωής της και δεν ήθελε να εκτεθεί», δήλωσε η Ο’ Ντόνελ για τη φημολογούμενη σεξουαλικότητα τής τραγουδίστριας.

Μιλώντας στο podcast «Hot Takes & Deep Dives» η ηθοποιός είπε ότι η πολυβραβευμένη με Grammy μουσικός «συγκρούστηκε» από τις συντηρητικές πολιτιστικές της αξίες και την πολυετή αμφιφυλοφιλία της.

«Είναι δύσκολο στη μαύρη κουλτούρα να αποδεχτούμε την ομοφυλοφιλία. Νομίζω ότι είναι πολιτισμικά πιο δύσκολο», είπε η ανοιχτά γκέι ηθοποιός για την Χιούστον - η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο του 2012, στα 48 της χρόνια.

«Και η εκκλησία… η Βαπτιστική Εκκλησία έπαιξε ρόλο», πρόσθεσε η Ο’ Ντόνελ σημειώνοντας το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ θρησκείας και ομοφυλοφιλίας. «Μεγαλώνοντας στην εκκλησία και ψάλλοντας το ευαγγέλιο, [η Χιούστον] νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη διαμάχη μ’ αυτό».

Η ηθοποιός υπενθύμισε τη σχέση που είχε η Χιούστον με την Ρόμπιν Κρόφορντ, λέγοντας ότι όλοι γνώριζαν πως στην πραγματικότητα οι δυο τους ήταν σύντροφοι και όχι απλώς παιδικές φίλες και συνεργάτιδες.

Η Κρόφορντ επιβεβαίωσε τις φήμες για τη «σιωπηλή» σχέση της με την Χιούστον στα απομνημονεύματά της που δημοσίευσε το 2019 με τίτλο «A Song for You: My Life With Whitney Houston».

Στο βιβλίο, έγραψε ότι η ποπ σταρ έδωσε τέλος στη μεταξύ τους ερωτική σχέση και συνέχισαν να είναι φίλες όταν υπέγραψε συμβόλαιο με την Arista Records το 1983.

Η Χιούστον αργότερα παντρεύτηκε και χώρισε τον μουσικό της R&B, Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος ομολόγησε ότι ήξερε πως η γυναίκα του ήταν αμφιφυλόφιλη, στην αυτοβιογραφία του 2016 «Every Little Step: My Story». Ωστόσο η ίδια η ποπ σταρ δεν επιβεβαίωσε ποτέ τις φήμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ