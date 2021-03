Μέισι Γουίλιαμς: H «Άρια Σταρκ» ως το πανκ είδωλο με αποκαλυπτικά ρούχα!

Η Μέισι Γουίλιαμς έγινε ευρέως γνωστή από τον (κομβικό) ρόλο της ως Άρια Σταρκ στην δημοφιλή σειρά Game of Thrones. Είναι η μαχήτρια που ξεπερνά κάθε δυσκολία για να εκδικηθεί τη δολοφονία των δικών της ανθρώπων. Το ρόλο της μαχήτριας λοιπόν δεν τον αποβάλλει. Ίσα ίσα που τον εφαρμόζει πλέον και σε άλλους απαιτητικούς ρόλους.

Η μεταμόρφωση της 23χρονης ηθοποιού για τον νέο της ρόλο ως το πανκ είδωλο Τζόρνταν που σύχναζε στις συναυλίες των Sex Pistols είναι εξαιρετική.

Oι φωτογραφίες που κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν την Γουίλιαμς με μαύρες ζαρτιέρες, ένα διάφανο κίτρινο παλτό από PVC που αποκαλύπτει το γυμνό της στήθος και λευκές καουμπόικες μπότες. Σύμφωνα με την Daily Mail, τραβήχτηκαν στο βορειοδυτικό Λονδίνο, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του «Pistol», της νέας δραματικής μίνι σειράς του Ντάνι Μπόιλ για την αμερικανική τηλεόραση, που αφορά το εμβληματικό συγκρότημα των Sex Pistols. To ομολογουμένως ακραίο look της Μέισι συμπληρώνει φυσικά το πανκ μακιγιάζ και το ξασμένο ξανθό μαλλί που υψώνεται προς τα… ουράνια!

Maisie Williams shows off big hair on set of new Sex Pistols TV serieshttps://t.co/eHsrk59HTQ pic.twitter.com/AGmttHD9O5