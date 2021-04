Νέο hair look για την Μαίρη Συνατσάκη – Δείτε την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της!

Μια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση αποφάσισε να κάνει η Μαίρη Συνατσάκη.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια επισκέφτηκε τον κομμωτή της ώστε να αλλάξει το χρώμα στα μαλλιά της.

Η Μαίρη αποχωρίστηκε το κόκκινο χρώμα και επέλεξε να κάνει ένα πιο απαλό καστανό και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό..

Το νέο της hair look το αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ta da! Lighter and brighter • Δεν ήταν ψέμα. Εντάξει, θα πάρει χρόνο για να γίνει ακριβώς όπως το θέλουμε το καινούργιο χρώμα αλλά αυτή είναι η αρχή! [of course by my @stefanos.vasilakis ] Καλό μήνα πίπολ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαίρη Συνατσάκη.