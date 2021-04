Χωρισμός – βόμβα! H Τζένιφερ Λόπεζ και o Άλεξ Ροντρίγκεζ δεν ειναι πλέον ζευγάρι

Μετά από εβδομάδες φημών για τον χωρισμό – βόμβα του ζευγαριού, Τζένιφερ Λόπεζ και Άλεξ Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν πως έδωσαν τέλος στον αρραβώνα τους.

Μια κοινή ανακοίνωση εκδόθηκε και σε αυτή γίνεται γνωστή η εξέλιξη. «Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε καλύτερα ως φίλοι και ανυπομονούμε να παραμείνουμε φίλοι. Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις κοινές μας επιχειρήσεις και πρότζεκτ.

Ευχόμαστε τα καλύτερα ο ένας στον άλλον και στα παιδιά του καθενός μας. Από σεβασμό προς εκείνα, το μόνο άλλο σχόλιο που έχουμε να κάνει είναι να πούμε ευχαριστώ σε όλους όσους μας έχουν στείλει καλές κουβέντες και τη στήριξή τους», αναφέρουν.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez SPLIT: Couple CONFIRM they have ended their relationship https://t.co/XstBPViPbg pic.twitter.com/Ll5RSXzOGT