Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη ανάρτηση μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου

Λίγο μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου στο Κάστρο του Windsor, ο δούκας του Cambridge, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και η Κέιτ Μίντλετον ανέβασαν ένα μικρό αλλά συγκινητικό μήνυμα στο Twitter θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν.

Στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter έγραψαν:

«Ο δούκας του Εδιμβούργου ήταν ένας αφοσιωμένος συνοδοιπόρος της βασίλισσας Ελισάβετ για σχεδόν 73 χρόνια, από την στέψη της το 1952 μέχρι τον θάνατό του».

The Duke of Edinburgh was a devoted consort to Her Majesty The Queen for nearly 70 years, from Her Majesty’s Accession in 1952 until his death. pic.twitter.com/MVa8BpBysJ