Βασίλισσα Ελισάβετ: Το μήνυμα για τα 95α γενέθλιά της και η αναφορά στον πρίγκιπα Φίλιππο

Το φετινό μήνυμα για τα γενέθλιά της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν αφιερωμένο στον πρίγκιπας… Φίλιππο. Η Βασίλισσα που κλείνει σήμερα τα 95 είναι συντετριμμένη από τον χαμό του επί 73 χρόνια συζύγου της και αυτό φάνηκε από το μήνυμα που έστειλε.

Έγραψε: «Έλαβα επί τη ευκαιρία των 95ων γενεθλίων μου σήμερα πολλά μηνύματα με ευχές γεγονός που εκτιμώ αφάνταστα. Την ώρα που ως οικογένεια περνάμε περίοδο μεγάλης θλίψης, είναι παρηγοριά για εμάς να βλέπουμε και να ακούμε τα αφιερώματα στον σύζυγό μου τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία όπως και σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου και εγώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμπαράσταση και την καλοσύνη που μας δείξατε τις τελευταίες ημέρες. Συγκινηθήκαμε βαθιά και αυτό μας θυμίζει πόσο μεγάλη επιρροή είχε ασκήσει ο Φίλιππος σε αμέτρητους ανθρώπους σε όλη του την ζωή».

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS