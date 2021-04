Όσκαρ 2021: Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού βραβεύεται τρανς άτομο

Οι hair stylists του Ma Rainey's Black Bottom, Mia Neal και Jamika Wilson, έγραψαν ιστορία όντας οι πρώτες μαύρες γυναίκες που κερδίζουν το σχετικό βραβείο, με τη Wilson να είναι το πρώτο τρανς άτομο που βραβεύεται με Όσκαρ.

Μαζί με τον Sergio Lopez-Rivera κέρδισαν το Όσκαρ για makeup και hairstyling.

«Στέκομαι εδώ με τη Jamica για να σπάσουμε αυτή τη γυάλινη οροφή με την αίσθηση ενός τεράστιου ενθουσιασμού για το μέλλον», είπε η Neal. «Γιατί φαντάζομαι μαύρες τρανς γυναίκες να στέκονται εδώ μαζί με γυναίκες από τη Ασία, με γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, με ιθαγενείς. Και μια μέρα αυτό δεν θα είναι ασύνηθες και ριζοσπαστικό. Θα είναι απλώς, φυσιολογικό».

"I can picture Black trans women standing up here.



And Asian sisters.



And our Latina sisters.



And indigenous women.



And I know that one day it won't be unusual or groundbreaking.



It will just be normal."



