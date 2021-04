Όσκαρ 2021: Στην γλυκύτατη γιαγιά Γιου-Τζουνγκ Γιουν το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου - Ο καλύτερος λόγος της βραδιάς

Η Γιου-Τζουνγκ Γιουν κατέκτηκε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία «Minari».

Η Ακαδημία φαίνεται να την έχει λατρέψει, κέρδισε SAG και BAFTA και ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά και η καλύτερη ευκαιρία να τιμηθεί μια από τις ταινίες της χρονιάς.

Η Γιουν ήταν η πρώτη νοτιοκορεάτισα ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ, και ειδικά μάλιστα μια χρονιά μετά το "Parasite", όταν η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο θριάμβευσε κερδίζοντας 4 Όσκαρ αλλά δίχως κανένας ηθοποιός του καστ να προτείνεται στις ερμηνευτικές κατηγορίες- κάτι για το οποίο η Ακαδημία κατακρίθηκε έντονα.

Ο απόλυτα γοητευτικός - ευχαριστήριος λόγος της Γιου-Γιανγκ Γιουν

Εντελώς ταπεινή και πηγαία, χαιρέτησε τον Μπραντ Πιτ (που τον πήρε και αγκαζέ μετά πηγαίνοντας προς τα παρασκήνια), αφιέρωσε το βραβείο στον πρώτο της σκηνοθέτη, είπε στα παιδιά της δείχνοντας το Όσκαρ πως «αυτό είναι το αποτέλεσμα επειδή η μαμά δούλεψε σκληρά" και είπε στις συνυποψήφιές της πως είναι απλά πιο τυχερή από αυτές. "Πώς γίνεται να κερδίσω την Γκλεν Κλόουζ;»

Είναι η πρώτη φορά που ηθοποιός από τη Νότια Κορέα κερδίζει ερμηνευτικό Όσκαρ.

