Oscar 2021: Η Γκλεν Κλόουζ έκανε twerking και έβαλε... φωτιά στην τελετή

Η σπουδαία ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ ήταν μία από τις… χαμένες της βραδιάς των Όσκαρ αλλά αυτό ουδόλως την πτόησε.

Μετά τα υπέροχα λόγια που άκουσε από την συνυποψήφιά της και νικήτρια του Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου, νοτιοκορεάτισσα Γιου Γιουνγκ Γιουν, η Κλόουζ δεν είπε όχι στην έκκληση ενός εκ των παρουσιαστών της βραδιάς να χορέψει το «Da Butt».

Ο Λιλ Ρέλ Χάουερι της ζήτησε να παίξει ένα παιχνίδι και να αναγνωρίσει το τραγούδι που ακουγόταν. Η Κλόουζ αναγνώρισε το «Da Butt» και όταν της ζήτησε να το χορέψει, εκείνη σηκώθηκε και άρχισε να κάνει twerking.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Glenn Close stole the show at the #Oscars pic.twitter.com/dYeKMfqUW0