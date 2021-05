Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Εντυπωσίασε την Ευρώπη στην πρώτη της πρόβα!

Η Στεφανία Λυμπερακάκη πραγματοποίησε σήμερα στη σκηνή του Rotterdam Ahoy την πρώτη της τεχνική πρόβα για την Eurovision 2021. Η Στεφανία φορούσε μια ολόσωμη μωβ φόρμα δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, η οποία άφηνε γυμνά τα χέρια της, μωβ γάντια που έφταναν ως τον αγκώνα και ψηλές μπότες ίδιου χρώματος.

Κατά την έναρξη του τραγουδιού η Στεφανία εμφανίστηκε σε ένα catwalk ίδιου χρώματος, ενώ οι χρωματισμοί της σκηνής ήταν σε μωβ χρώματα. Is it fiction or is it real? Και ως δια μαγείας, με τα ειδικά visual effects που χρησιμοποιεί η ελληνική αποστολή, είδαμε τη Στεφανία να χάνεται σε ένα ταξίδι, σε μια σύγχρονη μαγική πόλη. Οι χορευτές συντονίστηκαν στις κινήσεις της, σε μια καλοδουλεμένη χορογραφία που έχει ετοιμάσει ο μετρ του είδους, Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Στεφανία ανέβηκε σε μια σκάλα- η οποία είναι επιμελώς κρυμμένη πίσω από τα εφέ- και πέταξε ανάμεσα στα κτίρια μιας ονειρικής πόλης. Στη γέφυρα του τραγουδιού, η εικονική πραγματικότητα έγινε… αληθινή και οι χορευτές ντυμένοι στα λευκά πλαισίωναν τη Στεφανία ενώ έντονοι φωτισμοί έδεναν αρμονικά το σύνολο.

Η Στεφανία, όπως την έχουμε συνηθίσει άψογη φωνητικά και παρά το όποιο άγχος μπορεί να είχε ανεβαίνοντας στη σκηνή του Ahoy arena, παρέδωσε μια εξαιρετική παρουσίαση. Είναι, άλλωστε, αυτό που είχαν πει όλοι οι συντελεστές, ότι πάνω στη σκηνή μεταμορφώνεται.

Οι αντιδράσεις στο Press center ήταν ξέφρενες καθώς αυτό που όλοι περίμεναν αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο επί σκηνής.

Η πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφήνοντας το αίσθημα της ικανοποίησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Η σημερινή ήταν η πρώτη πρόβα του Last Dance στη σκηνή του Ahoy arena και σίγουρα θα δούμε σε όλο του το μεγαλείο όσα έχει ετοιμάσει η Ελληνική αποστολή στη δεύτερη πρόβα, την Πέμπτη 13 Μάϊου στις 12:40.

Η σκηνική παρουσία του Last dance στη Eurovision 2021

«Παρουσιάζει ένα ταξίδι που όλοι μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας ως όχημα τη φαντασία μας. Η Stefania εμφανίζεται να κινείται σε ένα αστικό τοπίο –όπου οι ρυθμοί της ζωής κάνουν τις σχέσεις των ανθρώπων απρόσωπες– άλλες φορές πατώντας στη γη και άλλες φορές αιωρούμενη. Με δυναμισμό χορεύει τον “τελευταίο της χορό” γνωρίζοντας ότι αυτό σηματοδοτεί μια “νέα αρχή”.

Στην σκηνική εμφάνιση χρησιμοποιούνται visual effects -που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision- χωρίς ωστόσο να αποδυναμώνουν και να επισκιάζουν τη δυναμική παρουσία και ομορφιά της Stefania , η οποία είναι η νεότερη συμμετέχουσα στον φετινό διαγωνισμό», σύμφωνα με τον Φωκά Ευαγγελινό που υπογράφει τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής.

Η ελληνική αποστολή εργάστηκε μεθοδικά και εντατικά στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ιδέας και συνεργάστηκε με εξαιρετικούς επαγγελματίες: Ο διεθνούς φήμης Έλληνας σχεδιαστής μόδας Vrettos Vrettakos, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Stefania.

Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού. Ο Γιώργος Σεγρεδάκης επιμελήθηκε τα κοστούμια των χορευτών. Η εταιρία Asterman ανέλαβε τη δημιουργία των γραφικών. Μαζί με την Stefania στην σκηνή εμφανίζονται οι έμπειροι χορευτές: Γιώργος Παπαδόπουλος, Μάρκος Γιακουμόγλου, Νίκος Κουκάκης, Κώστας Πουλόπουλος.