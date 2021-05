Μπέλα Χαντίντ: Οργή στο Ισραήλ για τη συμμετοχή της σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης - «Ντροπή σου»

Άστραψε και βρόντηξε το Ισραήλ κατά της Μπέλα Χαντίντ για τη συμμετοχή του διάσημου μοντέλου σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το Ισραήλ η στάση της ισοδυναμεί με έκκληση για «εξάλειψη του εβραϊκού κράτους».

«Όταν διασημότητες όπως η Μπέλα Χαντίντ ζητούν να πεταχτούν Εβραίοι στη θάλασσα, καλούν σε κατάργηση του Ισραηλινού Κράτους. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ζήτημα ανθρωπιστικό. Ντροπή σου», αναφέρεται σε tweet στον επίσημο λογαριασμό του Ισραηλινού Κράτους στο Twitter.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy