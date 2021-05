Eurovision: Όταν ο Μουτσινάς «έστελνε» πριν 7 χρόνια την Έλενα Τσαγκρινού στο διαγωνισμό

Ήταν το 2014 όταν ο Νίκος Μουτσινάς μέσα από την εκπομπή που παρουσίαζε το «Δεστε τους» έλεγε τα καλύτερα λόγια για την συνολική παρουσία της Έλενας Τσαγκρινού στο «Just the two of us».

Συγκεκριμένα, ο παρουσιάστης του «Καλό Μεσημεράκι» εξέφρασε την άποψη πως η όμορφη τραγουδίστρια «θα έπρεπε να πάρει μέρος και στη Eurovision εάν συνεχίσουμε να στέλνουμε συμμετοχή στο μέλλον.»

Τελικά, Νίκος Μουτσινάς δικαιώθηκε εφτά χρόνια μετά μιας και η Έλενα Τσαγκρινού το βράδυ της Τρίτης αποθεώθηκε απ΄όλη την Ευρώπη εκπροσωπώντας βέβαια την Κύπρο.