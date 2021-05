Demi Lovato: Έκανε come out σαν…. non-binary!

Από εδώ και στο εξής η Demi Lovato δηλώνει non-binary και μάλιστα αλλάζει και τις αντωνυμίες από “αυτή” σε «αυτούς», ανέφερε μεταξύ άλλων στους θαυμαστές της.

Οι non-binary άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ταυτίζονται ως άνδρες ή γυναίκες και δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες φύλου.

«Σήμερα είναι μια μέρα που είμαι τόσο χαρούμενη που μοιράζομαι περισσότερα από τη ζωή μου σε όλους. Είμαι περήφανη που σας ενημερώνω ότι ταυτίζομαι ως non-binary και θα αλλάζω επίσημα τις αντωνυμίες μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στο twitter.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo