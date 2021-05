Eurovision 2021: Όλα όσα έγιναν στο Β' Ημιτελικό!

Η καρδιά της Ευρώπης χτύπησε το βράδυ της Πέμπτης στο Ρότερνταμ, όπου διεξήχθηι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2021!

Στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ η Stefania σφράγισε ένα από τα εισιτήρια στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλα όσα έγιναν στο Β'Ημιτελικό

23:15 Ένα από τα φαβορί φέτος είναι και η Ελβετία. Ο Gjon δείχνει να ενθουσιάζει το κοινό σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό με το πιο δραματικό τραγούδι της βραδιάς.

23:10 H Samanta Tina από την Λετονία έκανε τα πάντα για να βρεθεί στον τελικό του Σαββάτου με το «The Moon Is Rising».…

23:06 Οι Blind Channel από την Φινλανδία δηλώνουν πως κάνουν βίαιη ποπ και προσπαθούν να το αποδείξουν στη σκηνή με το «Dark Side».

23:02 Ένα ξεχωριστό σκηνικό έχουν ετοιμάσει από τη Βουλγαρία για την Victoria και το «Growing up is getting old». Από τις συμμετοχές που θεωρείται σίγουρη η πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2021.

22:55 Η Πορτογαλία με τζαζ πρόταση. The Black Mamba και «Love is on my side» και ένα μαγικό ταξίδι ξεκινά…

22:51 Η Anxhela Peristeri από την Αλβανία ελπίζει σε ένα Karma που θα της χαρίσει την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2021.

22:47 Ο Tornike έρχεται από την Γεωργία και με το “You” χαρίζει μια εξαιρετική ερμηνεία σε θεατές και τηλεθεατές…

22:43 Loco Loco φωνάζουν οι Hurricane από τη Σερβία και αρχίζουν οι χοροί…

22:39 Ο COVID-19 χτύπησε την Ισλανδία κι έτσι ο Dadi δεν βρίσκεται στη σκηνή ζωντανά, αλλά θα δούμε το βίντεο από την πρόβα. Το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα.

22:35 Από τη Μολδαβία η Natalia Gordienko ξεκινά με πολύ πάθος την ερμηνεία της στο «Sugar».

22:28 Με τον Rafal από την Πολωνία επιστρέφουμε στα 80s με το «The Ride».

22:24 Αλλαγή κλίματος. Ο Vincent Bueno από την Αυστρία ερμηνεύει το Amen, υπό το φως των προβολέων…

22:20 Ώρα Ελλάδας στην Eurovision 2021. Μικρή εισαγωγή από τη Nikki πριν την εμφάνιση της χώρας μας. Η Stefania ανεβαίνει στη σκηνή και το κοινό την καταχειροκροτεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Άψογη φωνητικά στο Last Dance, από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις!

22:16 Ο Benny Cristo από την Τσεχίας ερμηνεύει το ρυθμικό Omaga. Θα καταφέρει να προκριθεί στον Μεγάλο Τελικό;

22:12 Ο Uku Suviste από την Εσθονία ερμηνεύει μοναδικά το «The Lucky One».

22:08 Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς ξεκινά με τον Άγιο Μαρίνο. Η Senhit ανεβαίνει πρώτη στη σκηνή με ιδιαίτερη ενδυμασία και μεγάλη δυναμική. Adrenalina και το κοινό ενθουσιάζεται.

22:02 Μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική έναρξη κατά την οποία ένας χορευτής με αναπηρία κάνει επίδειξη breakdance. Η Eefje de Visser τραγουδάει “In a wild foreset wild seasons change”.

22:00 Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2021 ξεκινά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου καλησπερίζουν τους τηλεθεατές και στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στην Κορινθία που είναι παραδωμένη στις φλόγες.