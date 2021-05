Πρίγκιπας Χάρι για τις κρίσεις πανικού και τις καταχρήσεις μετά το θάνατο της Νταϊάνα: «Έπινα επειδή προσπαθούσα να συγκαλύψω κάτι» (βίντεο)

Για το ψυχικό τραύμα που τον σημάδευσε μετά το θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα μίλησε ο Χάρι την Πέμπτη.

Το τραύμα που υπέστη ήταν τόσο ισχυρό, που του προκάλεσε κρίσεις πανικού αλλά τον οδήγησε μετέπειτα και σε καταχρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ήταν έτοιμος να δοκιμάσει οτιδήποτε, είτε ναρκωτικά είτε αλκοόλ, προκειμένου να μουδιάσει τα οδυνηρά συναισθήματα που βίωνε.

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στην νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can't See», την οποία συνδημιούργησε μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ, ο 36χρονος μίλησε για το μονοπάτι που τον οδήγησε στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας.

Ο πρίγκιπας Χάρι εξομολογήθηκε ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και τέσσερα χρόνια προκειμένου να «γιατρέψει τον εαυτό του από τον παρελθόν». «Είχα δει γιατρούς, θεραπευτές, εναλλακτικούς θεραπευτές. Κάθε είδους ειδικό. Όμως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η γνωριμία και η σχέση μου με την Μέγκαν. Ήξερα ότι αν δεν έκανα θεραπεία και δεν γινόμουν καλά, θα έχανα τη γυναίκα με την οποία σκόπευα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο τραύμα από την απώλεια της μητέρας του σημείωσε: «Κάθε φορά που έβαζα το κουστούμι μου και έπρεπε να παίξω τον ρόλο, σκεφτόμουν "εμπρός, πάμε". Πριν καλά καλά φύγω από το σπίτι έσταζα από ιδρώτα, είχα ταχυκαρδία... το σώμα μου είχε την ενστικτώδη αντίδραση "πάλης ή φυγής". Κρίσεις πανικού, έντονο έγχος... Από τα 28 μέχρι μάλλον και τα 32 μου ήταν μια εφιαλτική περίοδος στη ζωή μου. Ήμουν πρόθυμος να πιω, να πάρω ναρκωτικά, να δοκιμάσω όλα τα πράγματα που θα με βοηθούσαν να μουδιάσω το πώς αισθανόμουν».

Εξήγησε ακόμα πως σιγά σιγά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι, παρόλο που δεν έπινε κάθε μέρα αλκοόλ, υπήρχαν βραδιές που έπινε ποσότητα η οποία αντιστοιχούσε σε κατανάλωση μιας ολόκληρης εβδομάδας. «Αρκετές φορές καταλάβαινα ότι έπινα όχι επειδή το απολάμβανα, αλλά επειδή προσπαθούσα να συγκαλύψω κάτι». «Όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν πληγωθεί από την ανατροφή τους, το περιβάλλον τους, όσα τους έχουν συμβεί, πράγματα στα οποία έχουν εκτεθεί ή έχουν αντικρίσει - όποια κι αν είναι η αιτία -, αν δεν μεταμορφωθούν, αν δεν επεξεργαστούν το τραύμα, τότε αυτό βγαίνει στην επιφάνεια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους που δεν μπορείς να ελέγξεις», σημειώνει ο Χάρι.





This timely docuseries explores the current state of the world’s mental health and emotional well-being through storytelling. Co-created by @Oprah and Prince Harry, #TheMeYouCantSee is about people, our experiences, and why we feel the way that we do. https://t.co/tP72EW6k2A pic.twitter.com/pvmU6LnbtF