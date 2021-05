Eurovision 2021: Μεγάλη νικήτρια η Ιταλία - Στην 10η θέση η Ελλάδα, στην 16η η Κύπρος!

Η Ιταλία επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2012 μετά από πολυετή απουσία από τον διαγωνισμό και κατάφερε να είναι ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2021.

Μετά από μια μαραθώνια βραδιά και μια ψηφοφορία θρίλερ μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η Ιταλία συγκεντρώνοντας 524 βαθμούς. Μετά την ψηφορορία η Ελλάδα κατετάγη στη 10η με 170 βαθμούς θέση ενώ η Κύπρος στη 16η με 94 βαθμούς.

Από τα κλου της βραδιάς ήταν ότι τα τραγούδια τεσσάρων χωρών δεν πήραν κανένα βαθμό από το κοινό. Μηδέν βαθμούς λοιπόν πήραν από το televoting οι εξής χώρες: Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία και Ολλανδία. Η Κύπρος πήρε από κοινό 44 βαθμούς και συνολικά 94. Η Ελλάδα πήρε από το κοινό 79 βαθμούς και συνολικά συγκέντρωσε 170 βαθμούς.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλα όσα έγιναν μεγάλο τελικό

00:03 Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν! Η ψηφοφορία αρχίζει. Από την Ελλάδα ψηφίζουμε μόνο τις υπόλοιπες χώρες, ενώ οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα μας από τις γραμμές που τους δίνει το εκάστοτε τηλεοπτικό δίκτυο.

00:55 Ξεκινά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις επιτροπές.

23:55 Voices τραγουδά ο Tusse και η Σουηδία διεκδικεί και φέτος μία από τις πρώτες θέσεις.

23:50 Και τώρα στη σκηνή το απόλυτο φαβορί της βραδιάς, η Ιταλία. Το συγκρότημα Maneskin ροκάρει με το Zitti e Buoni και βάζει στόχο τη νίκη.

23:46 Έφτασε και η ώρα της Ολλανδίας και η Ahoy Arena σείεται. O Jeangu Macrooy ερμηνεύει το Birth Of A New Age.

23:42 Ο TIX από τη Νορβηγία είναι ένας Fallen Angel και ξεχωρίζει στη σκηνή…

23:38 Το σύνθημα της φετινής Eurovsion είναι ένα: Mata Hari και αν δεν το καταλάβατε, δείτε το Αζερμπαϊτζάν…

23:34 Ένα από τα φαβορί για τη νίκη είναι φέτος η Γαλλία. Η Barbara Pravi με το Voila κλέβει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της και ίσως καταφέρει να κερδίσει το τρόπαιο.

23:29 Οι Go A από την Ουκρανία έχουν καταφέρει από outsider να γίνουν φαβορί στην Eurovision 2021.

23:25 Οι The Roop ήταν το 2020 το απόλυτο φαβορί, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και φέτος. Άραγε με το Discoteque σε ποια θέση θα καταφέρει να βρεθεί η Λιθουανία;

23:18 Η Victoria από τη Βουλγαρία κατάφερε να ξεχωρίσει από τον ημιτελικό και έχει βάλει πλώρη για την δεκάδα.

23:14 Όλα τα ποτά είναι κερασμένα από εμάς, λέει το τραγούδι της Φινλανδίας και οι Blind Channel βγάζουν την Dark Side τους προς τα έξω και κερδίζουν το κοινό.

23:10 Την Γερμανία εκπροσωπεί φέτος ο Jendrik.

23:06 Το ρυθμικό Sugar ξεσηκώνει την Αρένα. Η Natalia από τη Μολδαβία κλέβει τις εντυπώσεις.

22:58 Ένα από τα φαβορί της βραδιάς, η Ισλανδία, διαγωνίζεται με βίντεο καθώς ο COVID-19 χτύπησε την αποστολή. Αυτό δεν στερεί τη θερμή υποδοχή του 10 Years από το κοινό. Είναι ένα από τα φαβορί της βραδιάς

22:53 Και η Ελβετία είναι φέτος στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν. Ο Gjon επιθυμεί να βρεθεί σε μία από τις πρώτες θέσεις στην τελική κατάταξη.

22:49 Η ώρα της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2021 έφτασε! Η Stefania με το Last Dance πραγματοποιεί μια θεαματική εμφάνιση, πολύ πιο άνετη και άψογη ερμηνευτικά, καταχειροκροτείται από το κοινό στην αρένα.

22:45 Ο James Newsman εκπροσωπεί απόψε το Ηνωμένο Βασίλειο με το Embers.

22:38 Σαν τυφώνας μπαίνουν στην σκηνή οι Hurricane από τη Σερβία. Loco Loco και τα εξτένσιονς ανεμίζουν!

22:34 Και ξαφνικά, από την εμφάνισή της στον ημιτελικό, η Πορτογαλία εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα. Ατμοσφαιρική ερμηνεία από τους The Black Mamba στο Love Is On My Side.

22:30 Ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς είναι και η Μάλτα. Θα καταφέρει άραγε η Destiny με το Je me casse να περάσει πάνω από την Ιταλία και την Γαλλία.

22:26 Η Manizha με ένα ειδικό φόρεμα εμφανίζεται στη σκηνή με το Russian Woman, ένα τραγούδι με βαθιά νοήματα, το οποίο τοποθετεί τη Ρωσία ψηλά στον πίνακα με τα προγνωστικά.

22:22 Οι διάσημοι Hooverphonic ανεβάινουν στην σκηνή της Eurovision 2021 εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Ερμηνεύουν μοναδικά, ως συνήθως, το The Wrong Place.

22:18 Η Eden Alene από το Ισραήλ είναι άλλη μία από τις εκπλήξεις του φετινού διαγωνισμού. Με το Set Me Free δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος.

22:14 Στη δεύτερη θέση η Αλβανία με την Anxhela Peristeri που από τον ημιτελικό κέρδισε τις εντυπώσεις με το Karma και βάζει πλώρη για ψηλά.

22:10 Ο 65ος διαγωνισμός της Eurovision ξεκινά. Το διαγωνιστικό μέρος ανοίγει η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το El Diablo. Η σκηνή παίρνει φωτιά, η Έλενα με μοναδική ερμηνεία και άψογη σκηνική παρουσία βάζει φωτιά στην Ahoy Arena.

Στον σχολιασμό της βραδιάς ήταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, ήταν ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Παρουσιαστές της φετινής Eurovision, η οποία διοργανώθηκε στην Ολλανδία ήταν οι Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley και Nikkie de Jager (NikkieTutorials).