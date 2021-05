Η Έλενα Παπαρίζου απαντά στα κακόβουλα σχόλια: Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που πήγα κι έφαγα... μπέργκερ

Απάντηση στα κακόβουλα σχόλια που διατύπωσαν ορισμένοι χρήστες στα social media για τα κιλά της δίνει στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Έλενα Παπαρίζου, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στον φετινό τελικό της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι η εκρηκτική τραγουδίστρια, στο πλαίσιο του «Rock The Roof», ενός θεαματικού πάρτι που έγινε σε ταράτσες του Ρότερνταμ τραγούδησε το My Number One, δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη -και μοναδική- νίκη της Ελλάδας στο θεσμό. Ωστόσο, αρκετοί δεν ασχολήθηκαν με το σόου της αλλά με τα κιλά της.

«Να σου πω κάτι; Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που χθες πήγα και έφαγα ένα μπέργκερ» ακούγεται να λέει στο trailer της εκπομπής η τραγουδίστρια.