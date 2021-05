Κέιτ Μίντλετον: Εμβολιάστηκε έναντι του κορωνοϊού αλλά κράτησε… μυστικό με ποιο σκεύασμα (φωτογραφία)

Την πρώτη δόση του εμβολίου έναντι του κορωνοϊού έκανε η Κέιτ Μίντλετον. Η 39χρονη Δούκισσα του Κέιμπριτζ ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία από την στιγμή του… τσιμπήματος, που έγινε χθες στο Λονδίνο. «Χθες, έκανα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων σε όλους όσοι συμμετείχαν στην διαδικασία. Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε», έγραψε στο μήνυμά της.

Αυτή την εβδομάδα, στην Βρετανία άνοιξε η πλατφόρμα για ραντεβού στους πολίτες άνω των 30, ωστόσο δεν είναι σαφές γιατί η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν το έκανε νωρίτερα, αφού οι Αρχές της χώρας είχαν επιτρέψει την δυνατότητα εμβολιασμού σε όσους είναι 38 και 39 ετών ήδη από τις 12 Μαΐου.

Επιπλέον, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν αποκάλυψαν ποιο σκεύασμα έκανε, όμως σύμφωνα με την βρετανική Sun, εφόσον είναι κάτω των 40 ετών, οι πιθανότητες μοιράζονται στα εμβόλια της Pfizer και της Moderna.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x