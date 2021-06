«Απασφάλισε» η Έλενα Παπαρίζου: «Δεν σας ανάγκασα να με κοιτάζετε ούτε να με ακούτε»

Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία έγινε το πρόσωπο των ημερών μετά την εμφάνισή της στη Eurovision, όπου αναβίωσε το My Number One που έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση πριν από 16 χρόνια, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello.

Η γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ άλλων απάντησε στα άθλια σχόλια που δέχθηκε για την εμφάνισή της και τα κιλά της.

Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που αρέσκεται να εκφράζεται αρνητικά. Πώς το διαχειρίζεσαι και τι απαντάς;

Ελεύθερα! Έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να διαβάζω τέτοια σχόλια. Αυτό που ξέρω είναι ότι δουλεύω σκληρά. Θέλω να δίνω το καλύτερο του εαυτού μου ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης και σε αυτό στέκομαι. Σίγουρα δεν μπορώ να αρέσω σε όλους, αλλά δεν αναγκάζω κανέναν ούτε να με κοιτάζει ούτε να με ακούει. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να έχει την γνώμη του και να ακούει και να αγαπά τους καλλιτέχνες που προτιμά. Ο δικός μου σκοπός είναι να ενώνω τους ανθρώπους και να τους κάνω χαρούμενους.

Δεν είναι όμως λίγο προβληματικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην κοινωνία μας;

Ενδεχομένως, αυτός που γράφει κακόβουλα σχόλια να νιώθει πολύ καλά. Αν αυτό τον βοηθά, του το χαρίζω. Ξέρω τι κάνω εγώ, ξέρω ότι δεν το κάνω αυτό σε συνάνθρωπό μου. Παλαιότερα, όταν μου έλεγαν ποιο είναι το σπίτι μου, έλεγα "Ελλάδα – Σουηδία". Ξαφνικά, μεγαλώνοντας, είπα η "Γη". Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο, αρκεί να είναι καλός. Έχω θέσει στον εαυτό μου το ερώτημα: "Τελικά, τι παίζει ρόλο; Να προσπαθώ να έχω δίκιο ή να είμαι ευγενικός άνθρωπος;" Κατέληξα στο ότι πρέπει να είμαι ευγενικός άνθρωπος γιατί, διαφορετικά, χάνω το δίκιο μου. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.

Από που προέρχεται ο τρόπος σκέψης που έχεις υιοθετήσει;

Θα απαντήσω, κι ας με θεωρήσουν ίσως κάποιοι τρελή. Από τον Θεό και τους αγγέλους. Νιώθω ότι ο Θεός μας έχει πλάσει για κάτι πολύ όμορφο και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μπλοκάρουμε το θετικό. Αν φανταστούμε ότι έχουμε μια αυλή μπροστά μας, αλλά η ενέργεια μας είναι αρνητική, ελκύουμε κόσμο με αντίστοιχη ενέργεια και η αυλή μας αρχίζει και σαπίζει. Καλό είναι, κάποια στιγμή στη ζωή μας, να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε και να φυτεύουμε πράγματα σε αυτή την αυλή. Το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης τον έχω υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μου αρέσει να ξυπνάω το πρωί και να προσεύχομαι, να διαλογίζομαι. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι άγιος άνθρωπος – περνούν και από το δικό μου μυαλό κακές σκέψεις, αλλά φροντίζω να τις ελέγχω.