Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Έτσι προέκυψε το όνομα της μικρής Λίλιμπετ και η αντίδραση της βασίλισσας

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ καλωσόρισαν τη μικρή του κόρη Λίλι Νταϊάνα. Η Mέγκαν γέννησε το κοριτσάκι την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 11:40 πμ, βάρους περίπου 3 κιλά και 400 γραμμάρια με τη φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού του Σάντα Μπάρμπαρα Κότατζ στην Καλιφόρνια.

Ο Χάρι ήταν παρών στον τοκετό. Το νοσοκομείο της Καλιφόρνιας είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1888 από μια ομάδα 50 γυναικών και έχει 2.400 γεννήσεις ετησίως με κόστος έως και 20.000 λίρες. Βρίσκεται στο κέντρο της Σάντα Μπάρμπαρα, 5 λεπτά από το σπίτι του Χάρι και είναι ένα αρχοντικό με ισπανικό αποικιακό στιλ, 11 εκατομμυρίων λιρών.

Η ανακοίνωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ – Πώς προέκυψε το Λίλιμπετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι «ενθουσιασμένη» για τη γέννηση της κόρης του ζευγαριού. «Η βασίλισσα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η δούκισσα της Κορνουάλης, και ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζι έχουν ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένοι με τα νέα», αναφέρεται σε ανακοίνωση των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Κάρολος, πατέρας του Χάρι, και η δούκισσα της Κορνουάλης ανέφεραν σε ένα tweet τους: «Συγχαρητήρια στον Χάρι, τη Μέγκαν και τον Άρτσι για την άφιξη της μικρής Λίλιμπετ Νταϊάνα. Τους ευχόμαστε να είναι καλά αυτήν την ξεχωριστή στιγμή».

Το Λίλιμπετ ήταν το χαϊδευτικό της βασίλισσας Ελισάβετ όταν ήταν παιδί. Προέκυψε όταν η πριγκίπισσα τότε Ελισάβετ ήταν ακόμη νήπιο και δεν μπορούσε να προφέρει σωστά το όνομά της. Χαϊδευτικά την αποκαλούσαν Λίλιμπετ, μιμούμενοι τις προσπάθειές της να πει το όνομά της. Έτσι της έμεινε και έγινε η Λίλιμπετ για την οικογένειά της.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊



Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH