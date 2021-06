Η Πάρις Χίλτον θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της

Τα τελευταία χρόνια, η Πάρις Χίλτον αποτίναξε την εικόνα της σαχλής κληρονόμου, όπως παρουσιάστηκε στα reality shows, The Simple Life, Paris Hilton's My New BFF και The World According to Paris, η οποία όπως παραδέχεται τώρα ότι ήταν τέχνασμα.