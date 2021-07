Cardi B: Ανακοίνωσε την δεύτερη εγκυμοσύνη της με μία ολόγυμνη φωτογραφία!

Η εκρηκτική τραγουδίστρια Cardi B να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της και επίσης ράπερ, Offset.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την είδηση για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της εμφάνισης της στην τελετή βράβευσης BET. Όταν ανέβηκε στην σκηνή με μία κολλητή ολόσωμη φόρμα, για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι της σε συνεργασία με τους Migos εξήγησε στο κοινό ότι σύντομα θα γίνει μαμά για δεύτερη φορά.

Cardi B with the iconic pregnancy reveal at the #BETAwards. 🤰 pic.twitter.com/JC2uQMeH72