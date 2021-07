Μάτζικ Τζόνσον: Στη Ζάκυνθο ο θρύλος του ΝΒΑ - Η αποκάλυψη του στα social media - Ο θαυμασμός του για τον Αντετοκούνμπο

Τις διακοπές του στην Ελλάδα συνεχίζει ο Μάτζικ Τζόνσον. Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ μετά την Λευκάδα, την οποία αποθέωσε μέσα από τα social media του, επισκέφθηκε και τη Ζάκυνθο.

Εκεί έκανε βόλτα στα σοκάκια με τη σύζυγό του και επισκέφθηκε την μεγαλύτερη εκκλησία του νησιού, τον Άγιο Διονύσιο. Μάλιστα, βιντεοσκόπησε και την προσευχή που έκαναν δύο ιερείς πάνω από τον τάφο του Αγίου. Το βράδυ δείπνισε σε εστιατόριο και την ώρα που απολάμβανε τα θαλασσινά του έριξε την «βόμβα».

Saint Denis passed away at the age of 75 on December 17th, 1622 and the priests said a special prayer around his tomb. pic.twitter.com/W9WYh1hujq