Μπρίτνει Σπίαρς: Υπό την κηδεμονία του πατέρα της και με τη «βούλα» δικαστή

Δικαστής απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για άρση της κηδεμονίας του πατέρα της, Τζέιμι, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ. «Το αίτημα απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη» αναφέρουν Variety και NBC επικαλούμενα δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Σπίαρς είναι «ουσιαστικά ανίκανη να διαχειριστεί τους οικονομικούς πόρους της ή να αντισταθεί σε απάτη ή αδικαιολόγητη επιρροή».

Η Σπίαρς, 39 ετών, βρίσκεται υπό κηδεμονία από τον πατέρα της για πάνω από μια δεκαετία.

Από πλευράς του, ο Τζέιμι Σπίαρς μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ανησυχεί για τη διαχείριση και τη φροντίδα της Μπρίτνεϊ» από την Τζόντι Μοντγκόμερι, πρώην μάνατζερ και σύμβουλο υγείας της κόρης του. Υποστήριξε ότι η Μοντγκόμερι «είχε επανειλημμένα υπηρετήσει τον ρόλο του κηδεμόνα από τον Σεπτέμβριο του 2019 και συνεχίζει να έχει αυτή την ιδιότητα, χωρίς να αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες της Μπρίτνεϊ».

Ο Σπίαρς δεν έκανε άμεσα σχόλιο για την απόφαση του δικαστή.

Συγκλόνισε προ ημερών η κατάθεση της Μπρίτνει Σπίαρς, η οποία ικέτευσε μία δικαστή στο Λος Άντζελες να βάλει τέλος στο νομικό καθεστώς επιτήρησης, που έχει επιτρέψει στον πατέρα της Τζέιμι και τη νομική του ομάδα να διαχειρίζονται τη ζωή της και την τεράστια περιουσία της τα τελευταία 13 χρόνια.

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια είπε μεταξύ άλλων ότι «το μόνο που θέλω είναι τη ζωή μου πίσω. Θέλω να πάρει τέλος η κηδεμονία μου χωρίς τίποτε άλλο» και συνέχισε:

«Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το καθεστώς "επιτροπείας" ισοδυναμεί με κακοποίηση, και θέλω να τελειώσει. Θέλω να μπορώ να παντρευτώ τον σύντροφό μου και να αποκτήσω παιδί μαζί του, αλλά μου είπαν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Έχω ένα σπιράλ (αντισυλληπτική συσκευή) μέσα μου που με εμποδίζει από το να κάνω παιδί. Θέλω να πάω στον γιατρό για να το βγάλω και να κάνω ένα μωρό αλλά εκείνοι (το συμβούλιο «επιτροπείας») μου είπαν όχι. Αισθάνομαι ότι είμαι μόνη απέναντι σε πολλούς και ότι βιώνω εκφοβισμό» πρόσθεσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σύμφωνα με τη Daily Mail.

