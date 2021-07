Σοκαριστικό βίντεο: Δολοφόνησαν ράπερ ενώ έκανε live στο Instagram

Όλα έγιναν πριν από μερικές μέρες στο Λος Άντζελες, την ώρα που ο Indian Red Boy (Zerail Rivera ήταν το πραγματικό του όνομα) μιλούσε μέσω live στο Instagram με έναν φίλο του. Ξαφνικά, ακούγεται ένας θόρυβος, ο νεαρός ράπερ «εξαφανίζεται» για λίγο από την κάμερα και στη συνέχεια εμφανίζεται και έχει αίματα στο πρόσωπο και χωρίς να μπορεί να μιλήσει, προσπαθεί να ψελλίσει τη λέξη «βοήθεια».

Την ώρα των πυροβολισμών, ο φίλος του ράπερ, ο influencer Kapone ακούγεται να λέει «τι σκ@@@; Αδερφέ, τι σκ@@@@; Που είσαι;».

Και ενώ ο Indian Red Boy προσπαθεί να πει τη λέξη βοήθεια, γυρνάει την κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο όπου είναι τραυματισμένος και λέει το μέρος όπου βρίσκεται. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η κάμερα πέφτει από τα χέρια του και το live σταματά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

