«Έφυγε» η Μέριλιν Ίστμαν, από τη θρυλική ταινία «Νύχτα των ζωντανών νεκρών»

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μέριλιν Ίστμαν που έγινε ευρύτερα γνωστή, από την ταινία «Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών»

Η ηθοποιός πέθανε «ειρηνικά» στον ύπνο της στο σπίτι της στην Τάμπα της Φλόριντα, σύμφωνα με τον γιο της, John Eastman, ο οποίος ανακοίνωσε τον θάνατό της στο Facebook.

«, η μητέρα του πέθανε γαλήνια στον ύπνο της την Κυριακή 22 Αυγούστου. «Με μεγάλη μου λύπη ανακοινώνω το θάνατο της μητέρας μου, Μέριλιν Ίστμαν, στις 22/8/2021, στην Τάμπα της Φλόριντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Θυμίζουμε ότι η Ίστμαν υποδύθηκε την Έλεν Κούπερ στην κλασική ταινία ζόμπι, του Τζορτζ Ρομέρο. Εκτός από πρωταγωνίστρια είχε και ρόλο παραγωγού στο φιλμ του 1968. Επίσης την είδαμε στην ταινία τρόμου Santa Claws που κυκλοφόρησε το 1996, όπως και σε ένα επεισόδιο της σειράς Perry Mason.

It is with great sadness that we can confirm the passing of Marilyn Eastman on 8/22/21. Please join us in wishing her family peace at this painful time.

Godspeed, Marilyn. Give our love to Karl. 💔 pic.twitter.com/qBidxsEIW3