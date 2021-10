Κόμπι Μπράιαντ: Η εντυπωσιακή κόρη του κάνει τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο

Ένα σημαντικό βήμα στον χώρο του μόντελινγκ έκανε η 18χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ.

Η Νατάλια Μπράιαντ κατάφερε να βρεθεί στο εξώφυλλο της Teen Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Η Νατάλια σπουδάζει στο τμήμα κινηματογράφου του USC και δεν βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στον φακό των φωτογράφων, αφού λίγους μήνες νωρίτερα είχε συμμετάσχει με τη μητέρα της σε καμπάνια γνωστού οίκου κοσμημάτων με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.

Όμως το πρώτο της συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων είναι γεγονός και πλέον είναι πανέτοιμη για μια καριέρα στα περιοδικά και τις πασαρέλες.

Στη συνέντευξή της, η κόρη του αδικοχαμένου θρύλου του μπάσκετ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι από καιρό ονειρευόταν να δουλέψει ως μοντέλο, πράγμα που είχε εκμυστηρευτεί και στη μητέρα της.

Εκείνη, όμως, επέμεινε – και δικαίως – η κόρη της να συνεχίσει κανονικά τις σπουδές της.

A freshman at the University of Southern California, and newly-signed IMG Model, #NataliaBryant wants to be more than seen — she wants to be heard. ⭐️https://t.co/Ic3J6ugWsx pic.twitter.com/C6Tq2xOqPX