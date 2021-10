Met Gala: Η υπέρλαμπρη Κένταλ Τζέντερ, η καουμπόισσα JLo και η...«σκιά» Κιμ Καρντάσιαν!

Φέτος το κόκκινο χαλί του διάσημου Met Gala, του λαμπερού event που πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του ιδρύματος επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις

Όπως πάντα, το «θέμα» του event καθόρισε τον παλμό της βραδιάς αλλά και τις εμφανίσεις των σταρ που έβαλαν τα δυνατά τους να εντυπωσιάσουν. Φέτος οι σταρ άντλησαν έμπνευση από το θέμα «In America: A Lexicon of Fashion» και δεν έλειψαν οι εκκεντρικές παρουσίες, με αυτή της Κιμ Καρντάσιαν σίγουρα να ξεχωρίζει.

Δείτε παρακάτω μερικές άλλες εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση στο Met Gala:

H αιθέρια Κένταλ Τζένερ δημιούργησε την απόλυτη... αντίθεση με την ετεροθαλή αδελφή της.

Η Κιμ Καρντάσιαν κάλυψε τελείως το πρόσωπό της και το σώμα της με ένα κατάμαυρο Balenciaga σύνολο (συμπεριλαμβανομένης μιας μπαλακλάβας) και εμφανίστηκε ως... σκιά στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης

