Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Εγκατέλειψε» το Instagram - Για ποιο λόγο;

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τα απανωτά σέξι ενσταντανέ στο Instagram, αποφάσισε να εγκαταλείψει την πλατφόρμα, απογοητεύοντας τους εκατομμύρια followers της.

Η 39χρονη ποπ σταρ αποφάσισε προσωρινά να εγκαταλείψει το δημοφιλές social media, με την τελευταία της ανάρτηση να αφορά τον αρραβώνα της με τον 27χρονο Sam Asghari.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φρόντισε βέβαια να ενημερώσει τους θαυμαστές της για την απόφασή της μέσα από το Twitter.

Όπως εξήγησε κάνει ένα διάλειμμα από τα social media για να γιορτάσει τον αρραβώνα της. Όπως υποσχέθηκε θα επιστρέψει σύντομα.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨