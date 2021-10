Γνωστή τραγουδίστρια «έριξε» το Instagram - Οι «καυτές» πόζες με μικροσκοπικό μπικίνι

Εντυπωσιακές αναρτήσεις κάνει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η νεαρή τραγουδίστρια απολαμβάνει τις τελευταίες καλοκαιρίνες ημέρες και αναστατώνει τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην πιο πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε, ποζάρει με μαγιό στα Κύθηρα και η σιλουέτα της κόβει την ανάσα.

«End of summer comes falling like a waterfall of midnight stars» (Το τέλος του καλοκαιριού έρχεται να πέσει σαν καταρράκτης αστεριών τα μεσάνυχτα), γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της απίθανης φωτογραφίας.

View this post on Instagram A post shared by Pavlina Voulgaraki (@pavlina__voulgaraki)