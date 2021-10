Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι ευχές για τα γενέθλια της αγαπημένης του Μαράια

Τα γενέθλιά της είχε χθες στις 17 Σεπτεμβρίου η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια και ο Greek Freak δεν παρέλειψε να της ευχηθεί και δημόσια μέσω των social media.

Η Αμερικανίδα έκλεισε τα 29 της χρόνια και γιόρτασε την ημέρα μαζί με τον αγαπημένο της.

Το αστέρι του NBA δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την έξοδό τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στέλνοντας έτσι τις ευχές του στην Μαράια Ρίντλσπίγκερ.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε φαίνεται η τούρτα που αγόρασε για την αγαπημένη του , η οποία φέρει πάνω της ένα τρυφερό μήνυμα: «Ειλικρινά, δικός σου».

Στην λεζάντα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Μακάρι όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα».

Happy birthday my love 😍 may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi