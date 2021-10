Απίστευτες εικόνες από το Αφγανιστάν: Ένοπλοι Ταλιμπάν διασκεδάζουν σε λίμνη με βαρκούλες σε σχήμα κύκνου

Ο «παλιμπαιδισμός» φαίνεται είναι από τα σύνδρομα που διακατέχει τους μαχητές του Ισλαμικού κινήματος. Τους είδαμε λίγες μέρες μετά την επάνοδο τους στην εξουσία στο Αφγανιστάν να διασκεδάζουν σε λούνα παρκ και συγκεκριμένα να «παίζουν» πάνω σε συγκρουόμενα οχήματα.

Τώρα, ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε στην επαρχία Μπαμιγιάν να κρατώντας πάντα τα όπλα τους, μέσα σε βαρκούλες. Κάποιες, μάλιστα, έχουν το σχήμα φλαμίνγκο, κάνοντας το θέαμα τελείως παράδοξο.

Τις φωτογραφίες ανέβασε στο Twitter o Αμερικανός δημοσιογράφος, Τζέικ Χάνραχαν, με τους μαχητές των Ταλιμπάν να κάνουν ποδήλατο θαλάσσης. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Post, τα πολύχρωμα ποδήλατα θαλάσσης ήταν σε σχήμα κύκνου και, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, οι Ταλιμπάν το χάρηκαν με την καρδιά τους κατά την επίσκεψή τους στο εθνικό πάρκο Μπαντ-ε-Αμίρ, στην ανατολική επαρχία Μπαμιγιάν του Αφγανιστάν.

«Αυτό το πάρκο χρησιμεύει ως μία εικόνα για την ταυτότητα του αφγανικού λαού ως φάρου σταθερότητας επί τρεις δεκαετίες χάους», είχε δηλώσει το 2019 στο CNN ο Άλεξ Ντέγκαν, πρώην μέλος της οργάνωσης για την Προστασία της Άγριας Ζωής.

