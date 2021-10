Ο Jason DeRulo χώρισε 4 μήνες μετά τη γέννηση του γιου του!

Και πάλι εργένης ο Jason DeRulo! Μπορεί να ήρθε στον κόσμο μόλις πριν 4 μήνες ο γιος τους με την Jena Frumes, όμως το ζευγάρι όπως φαίνεται θα πάρει χωριστούς δρόμους.

Τα νέα, μοιράστηκε ο ίδιος μέσα από το Twitter του την Πέμπτη, την ημέρα μάλιστα των γενεθλίων του.

Συγκεκριμένα ανέφερε στο tweet του ο 32χρονος τραγουδιστής: « Η Jena κι εγώ αποφασίσαμε να πάρουμε χωριστούς δρόμους. Εκείνη είναι μία υπέροχη μητέρα, όμως αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε πως το να χωρίσουμε, θα μας επιτρέψει να γίνουμε οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας και καλύτεροι γονείς. Παρακαλώ να σεβαστείτε την απόφασή μας αυτή.»

Jena and I have decided to part ways.

She is an amazing mother but we feel being apart at this time will allow us to be the best versions of ourselves and the best parents we could be. Pls respect our privacy in this time.