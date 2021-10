Δικαίωση για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Τέλος ο πατέρας της από τη διαχείριση της περιουσίας της

Δικαιώθηκε η δικαστική μάχη της Μπρίτνεϊ Σπιάρς να απομακρύνει τον πατέρα της από την επιτροπεία και τον έλεγχο της περιουσίας της, με το δικαστήριο να αποφασίζει κατά του πατέρα της.

Στο δικαστήριο την Τετάρτη, αποφασίστηκε ότι ο έλεγχος του μπαμπά της στη ζωή της ήταν «τοξικός» και η δικαστής ικανοποίησε το αίτημα του Αμερικανίδας ποπ σταρ να τον... τελειώσει από συντηρητή της περιουσίας της.

Britney Spears’ attorney is in court right now fighting to remove her father from control of her estate. #FreeBritney pic.twitter.com/M1wXwrBidJ