Σερ: Η 76χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ολόσωμη κολλητή φόρμα

Η μόδα αυτή την περίοδο έχει την τιμητική της και μεγάλα ονόματα από τον χώρο του θεάματος και της μουσικής έχουν δώσει το «παρών» στην πασαρέλα στο Μιλάνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, για λογαριασμό δημοφιλών οίκων.

Ωστόσο, τα σόου μόδας στο Παρίσι «έκλεψαν» την παράσταση, με την τραγουδίστρια Σερ να μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.

Το βράδυ της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου, ο Olivier Rousteing επέλεξε την 76χρονη να εκπροσωπήσει τον οίκο Balmain σε μία εμφάνιση - έκπληξη για όλους τους παρευρισκόμενους.

Με την επιτυχία της, «Strong Enough», να ακούγεται από τα μεγάφωνα η Σερ περπάτησε στην πασαρέλα και έκλεισε το σόου με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

