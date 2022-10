Σελένα Γκόμεζ - Χέιλι Μπίμπερ: Η νυν και η πρώην του Τζάστιν Μπίμπερ για πρώτη φορά αγκαλιά! Χαμός στο διαδίκτυο

Χαμό έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο από το απόγευμα της Κυριακής 17/10, μια φωτογραφία της Σελένα Γκόμεζ με την Χέιλι Μπίμπερ να ποζάρουν αγκαλιά σε ένα γκαλά του Academy Museum.

Όλα είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια όταν ο Τζάστιν Μπίμπερ με τη Σελένα Γκόμεζ ήταν ζευγάρι, με την σχέση τους να είχε απασχολήσει πολύ τον ξένο τύπο και για αρκετό καιρό. Περισσότερο όμως, είχε τραβήξει την προσοχή ο πολύκροτος χωρισμός τους αλλά και το επόμενο βήμα του γνωστού τραγουδιστή με την Χέιλι Μπίμπερ.

Οι θαυμαστές των δυο πλευρών είχαν διχαστεί, με κάποιους να στηρίζουν τη Σελένα Γκόμεζ και να επιτίθενται στη Χέιλι Μπίμπερ, τη στιγμή που οι δυο γυναίκες απέφευγαν να σχολιάσουν η μια την άλλη δημοσίως.

Όλα αυτά φαίνεται πως είναι παρελθόν πλέον, αφού οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν μαζί στο γκαλά του Academy Museum, αγκαλιά, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα στα social media.

Hailey and Selena put the feud rumors to bed with a behind-the-scenes snap that shows they're all good. https://t.co/TPlg8OaQ33