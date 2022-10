Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οργή για τη νέα σεζόν The Crown με τις τελευταίες ώρες της

Οργή έχουν προκαλέσει τα σχέδια του Netflix για τις τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στη νέα σεζόν της σειράς The Crown. Η πετυχημένη σειρά έχει κατηγορηθεί ότι μπλέκει τα γεγονότα με τη μυθοπλασία και πλέον στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν οι τελευταίες ώρες της Νταϊάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997.

Η σεζόν 5 αναμένεται τον επόμενο μήνα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η σειρά δέχεται επικρίσεις για το πώς παρουσιάζει την ιστορία, δείχνοντας για παράδειγμα τον βασιλιά Κάρολο ότι συνωμότησε εναντίον της μητέρας του.

