Μήνυσε πλαστική χειρουργό ο 50 Cent: Τον χρησιμοποίησε για να διαφημίσει... επιμήκυνση πέους!

Ο 50 Cent κατέθεσε μήνυση εναντίον κλινικής, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποίησαν φωτογραφία του χωρίς την άδειά του. Ο ράπερ υποστηρίζει ότι η πλαστική χειρουργός Άντζελα Κόγκαν και η εταιρεία της, Perfection Plastic Surgery, χρησιμοποίησαν στιγμιότυπο με τον ίδιο για να προωθήσουν υπηρεσία της εταιρείας για επιμήκυνση πέους.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισχυρίστηκε ότι η Κόγκαν χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του για την προώθηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η γιατρός χρησιμοποίησε τη φωτογραφία του με τέτοιο τρόπο, ώστε να εννοείται ότι ο 50 Cent υποβλήθηκε σε διαδικασία επιμήκυνσης πέους. Στην αγωγή του, ο ράπερ την κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, ότι «τον γελοιοποίησε, έβλαψε την καριέρα του και επηρέασε τις προσωπικές του σχέσεις». Η απάντηση της απέναντι πλευράς ήρθε στη δημοσιότητα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Η απάντηση της γιατρού

Η Κόγκαν, από την πλευρά της, επιμένει ότι η εικόνα δεν υπονοούσε ποτέ ότι ο 50 Cent έκανε τη θεραπεία για ενίσχυση πέους, τονίζοντας επίσης, ότι ο ράπερ γνώριζε πως η εικόνα θα κοινοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

American rapper, 50 Cent has filed a lawsuit against a South Florida-based plastic surgeon who used a picture they took together to falsely portray that he had undergone surgery on his penis at her clinic. pic.twitter.com/kWUZLrqetf