Πρίγκιπας Χάρι: Ζούσα εφιάλτη από τα 28 ως τα 30, είχα εξαντληθεί από τα καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας

Mεγάλος λάτρης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας δηλώνει ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μιλώντας σε συνέδριο στο Σαν Φρανσίσκο, περιέγραψε τα οφέλη που αποκόμισε όταν άρχισε ο ίδιος να κάνει ψυχοθεραπεία.

«Η στιγμή που άρχισα να κάνω θεραπεία, άνοιξε τα μάτια μου» είπε χαρακτηριστικά ο Δούκας του Σάσσεξ και τόνισε πόσο περιορισμένη ήταν η οπτική του προτού ξεκινήσει τις συζητήσεις με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

“From a boss standpoint, if you see your people as numbers, you will fail. You can’t treat them as numbers, but folks who need a human connection to fire on all cylinders.” Wise words from Prince Harry! #MastersOfScaleSummit https://t.co/mVkSrr6cal